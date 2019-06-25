Трамп и Роухани повышают градус враждебной риторики

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "уничтожением" в случае, если Тегеран предпримет нападение "на что-либо американское". Пор словам Трампа, ответный удар будет нанесён "подавляющей силой".

Ранее во вторник президент Ирана Хассан Роухани заявил, что "Белый дом "страдает недостатком умственных способностей" и ведёт себя неадекватно, что подтверждают новые санкции, объявленные Вашингтоном на этой неделе. В Тегеране заявили, что санкции введены Вашингтоном в отместку за уничтожение иранской армией американского беспилотного аппарата.

Заявления президента Ирана Роухани подверглись резкой критике со стороны Трампа. "Иранское невежественное и оскорбительное заявление, опубликованное сегодня, лишь показывает, что в Тегеране не понимают реального положения дел". В США не забыли иранские бомбы, от которых погибли две тысячи американцев и ещё больше были ранены, добавил президент Трамп.

Как сообщает CNN, данные, оглашённые Трампом о гибели американцев, значительно выше тех, которые были представлены Госдепартаментом и Пентагоном в апреле этого года. Там речь идёт о 603 американских военнослужащих, погибших в Ираке с 2003 по 2011 год в результате нападений вооружённых отрядов, поддержанных Ираном.

CNN считает, что развитие противостояния между США и Ираном развивается от плохого к худшему.