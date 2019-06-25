В Госдуме смягчили запрет на демонстрацию свастики

Государственная дума России приняла в первом чтении закон, который разрешает использовать изображение свастики в науке, искусстве, СМИ и в учебных целях. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В тексте закона оговаривается, что использовать свастику можно только в случае осуждения нацизма или если это делается не с целью его пропаганды и оправдания. Депутаты предложившие смягчить запрет на демонстрацию нацистской символики заявляли, что по действующему законодательству под запретом могут оказаться любые фильмы, книги, учебники и фотографии, на которых свастика использована в контексте Великой Отечественной войны.

Также внесены поправки в статью о демонстрации нацистской символики. Теперь она не распространяется на произведения искусства, науки, учебники и СМИ, если они используют её для осуждения нацизма.

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде России, в 2017 году суды вынесли 1655 решений по статье о пропаганде нацизма. Большую часть нарушителей оштрафовали, но около 10 процентов были арестованы. В мае Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению 11 жалоб от россиян, наказанных за публикацию изображения свастики.​