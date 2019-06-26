Обвиняемый в растрате на космодроме Восточный осужден условно

Уссурийский районный суд в среду приговорил бывшего гендиректора компании-субподрядчика строительства космодрома Восточный Виктора Гребнева к пятилетнему условному срокуи штрафу в 200 тысяч рублей за крупную растрату.

АдвокатГребнева Игорь Поляков назвал приговор "компромиссом системы". По его мнению, вину Гребнева не доказали и потому ему назначили минимальное наказание. Кроме того суд принял во внимание возраст и состояние здоровья Гребнева, отметил адвокат. Он не исключил, что будет обжаловать приговор.

Суд по делу Гребнева, который находился под домашним арестом, начался осенью 2016 года. По версии следствия, бывший глава "Тихоокеанской мостостроительной компании" растратил свыше 407 миллионов рублей, а также намеренно пытался довести предприятие до банкротства. Всё это привело к долгам по зарплате рабочим и голодовкам протеста.

В 2015 году строители космодрома Восточный обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину. В интернете появились фотографии надписей, сделанных строителями на крышах бытовок: "4 месяца без зарплаты", "хотим работать", "спаси рабочих".

Космодром Восточный в Амурской области начали строить летом 2012 года. Его стоимость оценивается в сотни миллиардов рублей, несколько миллиардов были украдены. В ноябре 2018 года Генеральная прокуратура Россиизаявила, что по случаям нарушений при строительстве космодрома Восточный заведено больше 140 уголовных дел, а общий ущерб превысил 10 миллиардов рублей.