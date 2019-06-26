В отношении двух жителей посёлка Сокол Магаданской области возбуждено уголовное дело о вандализме за замену надписи "Магадан – город золотой" на "Магадан – город отстой". Об этом сообщил телеканал "Колыма плюс".

В Магадане ко дню города местные чиновники изменили билборд с надписью "Счастливого пути" на выезде из города в сторону аэропорта. Мэр Юрий Гришанин рассказывал, что текст воспринимается как "Идите отсюда, уезжайте навсегда". Надпись заменили на фразу "Магадан – город золотой".

В ночь с 25 на 26 апреля на табличке вместо старой надписи появились слова "Магадан – город отстой". Изменения внесли 30-летняя женщина и 18-летний молодой человек, их имена журналисты не называют. По информации телеканала, подозреваемым казалось, что ничего серьёзного они не сделали.

​"Свои действия они объяснили тем, что им не понравилась указанная надпись. <...> Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок до трёх лет", – сообщила помощница прокурора Магадана Дарья Яковлева.

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