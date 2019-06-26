Издание "Тайга.инфо" оштрафовали за гиперссылки на видео с матом

В Новосибирске суд оштрафовал издание "Тайга.инфо" на пять тысяч рублей за гиперссылки на видео с матом. Главный редактор Василий Волнухин заявил корреспонденту "Сибирь.Реалии", что не согласен с этим решением и намерен подать апелляцию и уже готовит необходимые документы. Он настаивает на том, что редакция не обязана отвечать за гиперссылки, ведущие на сторонние интернет-ресурсы.



"Разумеется, удивляет то, что "Тайга.инфо" была оштрафована по столь редкому сейчас поводу. Десятки и сотни СМИ публикуют ссылки на видеозаписи с матерными словами, но штрафуют нас. А, с другой стороны, мы привыкли к постоянному вниманию. И такое давление лишний раз подтверждает то, что мы делаем все правильно", – заявил изданию Волнухин.





Он также отметил, что случай с "Тайгой.инфо" не единственный прецедент в России, но подобные штрафы по его словам – большая редкость.

В мае 2019 стало известно, что управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу составило протокол на портал "Тайга.инфо" за распространение нецензурной брани. В публикациях о групповом избиении студента новосибирского колледжа, на которое указывает ведомство, часть слов была заменена звездочками. Ведомство нашло в публикации издания нарушение статьи об "изготовлении или распространении продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань".



Позже в Роскомнадзоре заявили, что претензии к изданию касаются размещения гиперссылок на видеозаписи, на которых отчетливо слышится матерная лексика, а не "звездочки" вместо мата. Несмотря на то, что на сайте это видео не размещалось, а ссылки вели на другие ресурсы, в ведомстве уточнили, что по закону все мультимедийные материалы являются частью контента зарегистрированного электронного СМИ.