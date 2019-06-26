Бывшего губернатора Сахалина Хорошавина отправили в колонию

Бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного за взяточничество, отправили в колонию строгого режима в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Адвокаты Хорошавина Евгений Балабас и Ольга Артюхова заявили, что их не известили о переводе Хорошавина из следственного изолятора в Южно-Сахалинске в колонию. По словам Артюховой, в последнее время их подзащитный знакомился с материалами нового уголовного дела о взяточничестве при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска осенью 2014 года.



В феврале прошлого года суд приговорил Александра Хорошавина к 13 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток и легализации преступных доходов. Суд назначил ему штраф в размере 500 миллионов рублей и лишил его государственных наград. По решению суда у Хорошавина и его семьи изъяли имущество на один миллиард рублей. Сам бывший губернатор вину не признал.

В начале марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 5 100 евро Хорошавину. Суд в Страсбурге постановил, что российские власти нарушили статью Европейской конвенции по защите прав и свобод человека, запрещающую чрезмерную продолжительность предварительного заключения.