Слуцкого в первом туре не избрали вице-спикером ПАСЕ

Председателя комитета по международным делам Госдумы России Леонида Слуцкого в первом туре голосования не избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.

За кандидатуру Слуцкого голосовал 101 делегат при необходимом большинстве в 158.

Сегодня состоится второй тур голосования, при котором достаточно простого большинства голосов. Участие в голосовании, однако, должны принять не менее половины делегатов ассамблеи.

Против Леонида Слуцкого ряд журналисток в прошлом году выдвигали обвинения в домогательствах. Российский профсоюз журналистов направил в ПАСЕ письмо, в котором обратил внимание на эти инциденты. Сам Слуцкий обвинения отрицает, в Госдуме встали на его сторону.

Сегодня же в ПАСЕ проходят выборы председателя ассамблеи.

Делегация России пока не участвует в голосованиях. Её полномочия оспорены. Ожидается, что вопрос о подтверждении её полномочий будет вынесен на голосование сессии ПАСЕ во второй половине дня. Если полномочия будут подтверждены, российские делегаты войдут в сессионный зал и примут участие в голосованиях.

При этом российские депутаты предупреждают, что, если ПАСЕ сохранит хоть какие-то ограничения, введённые ранее в их отношении, они покинут Страсбург, а Россия выйдет из ПАСЕ.