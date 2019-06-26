Слуцкого в первом туре не избрали вице-спикером ПАСЕ

Председателя комитета по международным делам Госдумы России Леонида Слуцкого в первом туре голосования не избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.
За кандидатуру Слуцкого голосовал 101 делегат при необходимом большинстве в 158.
Сегодня состоится второй тур голосования, при котором достаточно простого большинства голосов. Участие в голосовании, однако, должны принять не менее половины делегатов ассамблеи.
Против Леонида Слуцкого ряд журналисток в прошлом году выдвигали обвинения в домогательствах. Российский профсоюз журналистов направил в ПАСЕ письмо, в котором обратил внимание на эти инциденты. Сам Слуцкий обвинения отрицает, в Госдуме встали на его сторону.
Сегодня же в ПАСЕ проходят выборы председателя ассамблеи.
Делегация России пока не участвует в голосованиях. Её полномочия оспорены. Ожидается, что вопрос о подтверждении её полномочий будет вынесен на голосование сессии ПАСЕ во второй половине дня. Если полномочия будут подтверждены, российские делегаты войдут в сессионный зал и примут участие в голосованиях.
При этом российские депутаты предупреждают, что, если ПАСЕ сохранит хоть какие-то ограничения, введённые ранее в их отношении, они покинут Страсбург, а Россия выйдет из ПАСЕ.
- Делегаты от России с 2015 года не принимают участие в работе ассамблеи. Путь к их возвращению был открыт накануне, когда сессия ПАСЕ большинством голосов приняла соответствующие поправки к регламенту - вопреки возражениям делегации Украины и ещё ряда стран.
- После этого делегации Украины и Грузии оспорили полномочия российской делегации. Как сообщает "Украинская правда", два комитета ПАСЕ, которые рассматривали вопрос в ночь на среду, фактически рекомендовали подтвердить российские полномочия.