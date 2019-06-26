Брейк-данс и скалолазание войдут в программу Игр в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) предварительно включил в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже соревнования по брейк-дансу, серфингу, скалолазанию и скейтбордингу. Об этом сообщается на сайте МОК.

По мнению президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, эти виды спорта полностью соответствуют программе развития олимпийского движения. "Они более гендерно-сбаланисированные, более городские и позволяют поддерживать связь с молодым поколением", - считает глава МОК.

Окончательное решение по включению этих видов спорта в программу Олимпиады будет принято в декабре 2020 года.

Соревнования по брейк-дансу уже включали в программу юношеских Олимпийских игр-2018 в Аргентине. Золотую медаль тогда завоевал представитель российской команды Сергей Чернышев. Как ожидается, скейтбординг, скалолазание и серфинг появятся уже на летней Олимпийских играхв Токио в 2020 году.