Суд в Хакасии прекратил дело об оскорблении власти против местного жителя Вячеслава Шоева, которое завели из-за поста о губернаторе. Как сообщил корреспонденту "Сибирь.Реалии" адвокат Владимир Васин, суд не нашел в тексте его подзащитного состава преступления. Он также уточнил, что это первый в России случай прекращения подобного административного дела.



Ранее на жителя Абакана Вячеслава Шоева полицейские составили протокол о неуважении к власти за пост в Facebook про губернатора Хакасии Валентина Коновалова. Шоев назвал чиновника "гаденышем и засранцем". Этот текст его заставили удалить.



В администрации главы региона заявили, что чиновник "был крайне удивлен" когда узнал о подобном деле, поскольку Коновалов не подавал никаких заявлений. По словам представителя главы Республики, сотрудники МВД самостоятельно усмотрели факт нарушения закона в публикации. Шоеву грозил штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

В России 29 марта вступил в силу закон об оскорблении власти и государственных символов в интернете. За нарушение граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.

В Госдуме были недовольны, что в регионах мэры и губернаторы тоже могут использовать этот закон. Там считают, что он должен защищать только президента, правительство, Конституцию, парламент и суды.