МВД: на подозреваемого в отравлениях в Москве возбуждено 7 дел

Полиция Москвы возбудила семь уголовных дел в отношении подозреваемого в отравлении прохожих. Полицейские установили 11 потерпевших. Дела возбуждены по статьям о краже и разбое. Об этом сообщает МВД России.

26 июня следствие планирует обратиться в Таганский районный суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

24 июня издание The Village сообщило, что в мае и июне не менее 24 человек пострадали от действий злоумышленника, который знакомился с прохожими в Москве, угощал их отравленным напитком, а затем избивал или грабил. Некоторые из пострадавших впадали в кому. Вчера МВД объявило о задержании подозреваемого. По информации СМИ, в совершении преступлений подозревают 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова.

По данным издания "Открытые медиа", Сабанов в прошлом служил во внутренних войсках МВД. Он также проучился два года в филиале университета МВД, утверждает телеграм-канал Baza со ссылкой на мать молодого человека. Находясь уже в Москве, он пытался устроиться на работу в полиции, но помехой якобы оказалось отсутствие у него московской прописки.

"Открытые медиа" также сообщают, что на страницах в соцсетях обвиняемого можно найти изображения людей в масках и с автоматами и надписи на арабском. В некоторых записях молодой человек якобы называет себя "моджахедом", а также публикует аудиолекции исламских проповедников, которые по утверждению издания были внесены в Федеральный список экстремистских материалов.