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В Орле обвинение просит назначить 4 года колонии участковой, допустившей убийство

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Прокуратура просит назначить четыре года колонии бывшей участковой из Орла Наталье Башкатовой, которая не предприняла мер по спасению женщины, до смерти избитой знакомым.

Башкатовой вменяют халатность, повлекшую гибель человека. 3 июля она выступит в суде с последним словом, после чего будет вынесен приговор, сообщает правозащитная организация "Зона Права".

По версии следствия, 17 ноября 2016 года жительница Орла Яна Савчук сообщила в полицию, что ей угрожает Андрей Бочков, с котором она ранее состояла в близких отношениях. По вызову приехала старший участковый Наталья Башкатова.

Следователи выяснили, что сотрудница полиции открыто выражала желание как можно скорее уехать, хотя знала о судимости Бочкова и о том, что он может представлять опасность. Она приняла заявление Савчук, при этом добавив: "Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!"​

Вскоре после отъезда полиции Андрей Бочков убил Яну Савчук. В мае 2017 года его осудили за это на 13 лет колонии и обязали выплатить компенсацию отцу погибшей.

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