ООН запросила у России данные об авиаударах в Сирии

Организация объединённых наций запросила у России информацию о том, использует ли она данные о местонахождении медицинских учреждений в Сирии, осуществляя авианалёты в провинциях Идлиб и Хама, часть которых контролирует вооружённая оппозиция.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выразил сомнения в том, что Россия руководствуется предоставляемыми ей данными о расположении больниц, и не наносит по ним удары.

Представители ООН ранее заявили, что в результате последнего обострения в Хаме и Идлибе от авиаударов, которые наносили российские самолёты и ВВС армии Башара Асада, пострадали 23 медицинских учреждения и несколько школ. Официальный Дамаск и российское командование утверждают, что удары наносятся только по целям джихадистов.

Обвинения в адрес России в прицельных ударах по объектам инфрастуктуры звучали и при штурме восточного Алеппо, который в конце концов перешёл под контроль сил Асада.