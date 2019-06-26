На полицейского, открывшего стрельбу на детской площадке, завели дело

В Курске заведено уголовное дело против полицейского, который открыл стрельбу из травматического пистолета на детской площадке.
Дело возбудили по статье "хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия". Областное управления Следственного комитета сообщает, что подозреваемый задержан. Обвинение будет ходатайствовать о заключении его под стражу.
По версии следствия, вечером 23 июня 36-летний полицейский, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разозлился на детей, которые, играя в футбол на детской площадке, попали мячом в его автомобиль. Сначала сотрудник полиции направил травматический пистолет в живот 11-летнего ребёнка, а затем выстрелил в воздух.
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