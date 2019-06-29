Привет из автозака! Артем Лоскутов. Эфир в 20:05

В новом выпуске «Культа личности» - свободолюбивый
художник-акционист, автор проектов «Монстрация»,
«Запрещенка» и др.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 29 июня 2019 года в 20 05
В гостях у Леонида Велехова художник Артем Лоскутов
В новом выпуске «Культа личности» - свободолюбивый
художник-акционист, автор проектов «Монстрация»,
«Запрещенка» и др.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 29 июня 2019 года в 20 05
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.