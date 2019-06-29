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Культ личности

Привет из автозака! Артем Лоскутов. Эфир в 20:05

Артем Лоскутов на первомайском шествии "Монстрация" в Новосибирске, 2015 год

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В гостях у Леонида Велехова художник Артем Лоскутов

В новом выпуске «Культа личности» - свободолюбивый

художник-акционист, автор проектов «Монстрация»,

«Запрещенка» и др.

Автор и ведущий – Леонид Велехов.

Эфир 29 июня 2019 года в 20 05

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