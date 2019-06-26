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Активиста из Минеральных Вод осудили условно по делу о наркотиках

Михаил Савостин под конвоем

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Активиста из Минеральных Вод Михаила Савостина осудили на три с половиной года условно по делу о хранении наркотиков. Прокуратура просила четыре года реального срока, а активист настаивал, что запрещённые вещества ему подбросили полицейские, сообщает правозащитная организация "Агора".

Михаил Савостин входит в совет Ассамблеи народов Кавказа и профсоюз "Солидарность". Активиста задержали в апреле прошлого года по дороге на форум "Свободной России". Следствие утверждает, что у Савостина было два пакета с марихуаной.

Правозащитный центр "Мемориал" признал активиста политзаключённым. Правозащитники отмечают, что в деле есть явные признаки фальсификации, а Савостин, ведущий активную общественно-политическую деятельность, ранее подвергался преследованиям со стороны правоохранительных органов.

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