Активиста оштрафовали на 200 тыс. рублей за пикет в поддержку Голунова

Тверской районный суд Москвы приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей активиста Алексея Климишина за пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова. Климишина признали виновным в повторном нарушении установленного порядка проведения митинга.

По версии следствия, 7 июня активист участвовал в несогласованной акции протеста в составе 80 человек возле здания главного управления МВД по Москве на улице Петровка. Во время акции он раздавал прохожим листовки, "содержащие надписи против деятельности государственной власти". Действия Климишина, согласно постановлению суда, "создавали помехи движению пешеходов", а также "ограничивали доступ к объектам социальной инфраструктуры", в том числе - свободный вход в здание управления МВД.

Вместе с Климишиным задержали активистку Дарью Полюдову. Их обоих продержали в полиции 48 часов и отпустили без составления протоколов. Дело против активистов было открыто позже.