Конституционный суд Молдавии в полном составе ушел в отставку

В Молдавии ушёл в отставку весь состав Конституционного суда. Сообщение об этом опубликовано на его сайте.

К отставке судей ранее призвали президент Молдавии Игорь Додон и премьер-министр Майя Санду - после того, как Конституционный суд во время недавнего кризиса сначала встал на сторону их противника, бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, а затем отменил свои же собственные решения, указав на то, что принял их "под давлением".

Конституционный суд пытался заблокировать назначение Санду премьер-министром. В результате несколько дней в Молдавии работали два кабинета - поддерживаемое Плахотнюком старое правительство Павла Филипа и новый кабинет, составленный из сторонников президента Додона и прозападной оппозиции ACUM.

Спустя несколько дней, после того, как США, ЕС и Россия выступили в поддержку нового кабинета, старый кабинет отказался от власти. Плахотнюк уехал из страны, а Конституционный суд отменил свои решения о лишении Додона полномочий и досрочных выборах парламента. Новые власти призвали судей уйти как скомпрометировавших себя.

Власти Молавии объявили о широкомасштабной проверке всех случаев коррупции в стране, которые связывают с именем Плахотнюка. Новый кабинет утверждает, что намерен развивать отношения как с Западом, так и с Россией.