ПАСЕ вернула полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию и подтвердила полномочия российской делегации. Российские делегаты теперь могут принимать участие в голосованиях.

За восстановления членства России в ассамблее проголосовало 116 депутатов, против — 62.

Кроме того, ПАСЕ озвучила требования к России, при соблюдении которых российская делегация сможет без ограничения принимать участие в работе ассамблеи. В частности, Москва должна выплатить задолженность по взносам; освободить 24 украинских моряка, захваченных российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма; прекратить преследование представителей ЛГБТ в Чечне; расследовать убийство оппозиционного политика Бориса Немцова.

После голосования делегация Украины заявила, что покидает ассамблею.

Россия не принимала участие в работе ассамблеи с 2015 года. Из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины Россию лишили права голоса и участия в работе органов ассамблеи. С 2017 года из-за этой ситуации Россия перестала платить взносы в бюджет Совета Европы и пригрозила выходом из организации. Франция, Германия и ряд других стран выступили за возвращение полномочий российской делегации.

25 июня ПАСЕ большинством голосов приняла поправки к регламенту и резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе в ассамблее. После этого делегации Украины и Грузии оспорили полномочия российской делегации. Российские депутаты предупредили, что Россия выйдет из ПАСЕ, если ассамблея сохранит хоть какие-то ограничения, введённые ранее.