Медведев и Колокольцев предложили отбирать автомобили у пьяных за рулём

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на заседании Госсовета, предложил включить в Кодекс об административных нарушениях положение о конфискации автомобилей у водителей, совершивших ДТП в нетрезвом виде. Предложение уже внесено в правительство.

Ранее с таким же предложением выступил глава МВД Владимир Колокольцев, уточнив, что конфисковывать автомобили у пьяных водителей планируется даже в том случае, если они управляли транспортным средством по доверенности. Он сравнил передачу машины собственником в пользование неблагонадежному гражданину с передачей зарегистрированного оружия.

Глава МВД добавил, что подконтрольное ему ведомство поставило задачу добиться к 2024 году снижения смертности на российских дорогах в три с половиной раза, а к 2030 году и вовсе выйти "на нулевой уровень".

Агентство "Интерфакс" в свою очередь цитирует главу Федерации автовладельцев России Сергея Канаева. Комментируя предложение МВД, он назвал конфискацию автомобилей несправедливой мерой, при которой пострадают невиновные люди, добавив при этом, что "в мировой практике приоритет отдаётся профилактике правонарушений", тогда как российские власти принимают меры "постфактум, когда человек уже что-либо совершит".