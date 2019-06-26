Начальник УВД, замешанного в деле Голунова, подал в отставку

Замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет, сообщает РБК со ссылкой на источник в полиции. Сотрудники именно этого управления задерживали журналиста Ивана Голунова.

Источник, при этом, добавил, что сейчас Петухов находится в отпуске, и приказ о его увольнении пока не подписан.

Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня. Утверждалось, что у него в рюкзаке и в его квартире нашли наркотики. После массовой общественной кампании в его защиту Голунов 11 июня был освобождён, а обвинения с него сняты. Сам журналист утверждает, что наркотики ему подбросили, и подозревает в причастности к этому людей, которым посвящены его журналистские расследования – в частности, о похоронном бизнесе Москвы.

Известно, что Голунова задерживали оперуполномоченные УВД по ЗАО Москвы Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Дмитрий Кожанов, мероприятие курировал глава отдела по контролю за оборотом наркотиков Андрей Щиров, а уголовное дело возбудил следователь УВД по ЗАО Игорь Лопатин с санкции начальника следственной части Евгения Машина.

Глава МВД России Владимир Колокольцев после закрытия дела пообещал, что все полицейские, участвовавшие в задержании Голунова, будут отстранены от работы на время проведения проверки.

Тогда же министр ходатайствовал перед президентом Путиным об отстранении от должностей начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина.

Пучков, по данным РБК, уже не работает в органах. Куратор задержания Голунова Щиров отстранен от должности и "на прошлой неделе забрал с рабочего места все свои вещи", но официально из МВД пока не уволен.

