В Грузии с оппозиционного депутата сняли неприкосновеность

Парламент Грузии снял депутатскую неприкосновенность с депутата от оппозиционного "Единого национального движения" Ники Мелия. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2. За снятие неприкосновенности проголосовал 91 депутат из 92.

Мелию обвиняют в организации беспорядков у стен грузинского парламента в Тбилиси 20 и 21 июня во время акции против визита российского депутата Сергея Гаврилова.

Мелия отрицает вину. Он и его сторонники утверждают, что акция была стихийной, у неё не было организаторов, а оппозиционные политики присутствовали как рядовые участники.

Волнения в Тбилиси вызвал визит российского депутата и тот факт, что он сел в кресло спикера парламента Грузии. В результате столкновений 21 июня пострадали более 200 человек. Десятки людей были задержаны, однако впоследствии отпущены.

Власти выполнили некоторые требования протестующих: ушёл в отставку спикер парламента, была подтверждена необходимость избирательной реформы. На своём посту, однако, остался глава МВД Грузии, отставки которого также требуют протестующие.

Власти России заявили, что события в Тбилиси угрожают российским туристам, и с 8 июля запретили прямые рейсы российских авиакомпаний в Грузию.