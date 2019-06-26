Главой ПАСЕ стала министр иностранных дел Хорватии

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала главу МИД Хорватии Марию Пейчинович-Бурич генеральным секретарем Совета Европы. Она сменит на этом посту Турбьерна Ягланда. Его полномочия истекают в октябре. Полномочия Пейчинович-Бурич будут действовать до 2024 года.

На пост генерального секретаря ПАСЕ, помимо Пейчинович-Бурич, претендовал глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

Кроме того, ПАСЕ во втором туре голосования не выбрала председателя комитета по международным делам Госдумы России Леонида Слуцкого вице-спикером ассамблеи. Кандидатуру россиянина поддержали 105 депутатов, против - 154. Ранее в среду в первом туре голосования за Слуцкого проголосовал 101 депутат при необходимом большинстве в 158.

В прошлом году несколько журналисток обвинили Слуцкого в домогательствах. Российский профсоюз журналистов направил в ПАСЕ письмо, в котором обратил внимание на эти инциденты. Сам Слуцкий обвинения отрицает, в Госдуме встали на его сторону.

В голосовании впервые после долгого перерыва принимала участие российская делегация. ПАСЕ подтвердила её полномочия за несколько минут до голосования. Это решение вызвало протест со стороны Украины и ряда других государств.