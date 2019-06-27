Умер основатель группы "Високосный год" Илья Калинников

Основатель группы "Високосный год" Илья Калинников умер в Москве на 47 году жизни. Об этом в четверг сообщил в фейсбуке директор группы Алексей Кан.

Группа "Високосный год" была создана в конце 1980-х годов. Её единственный альбом "Который возвращается" вышел в 2000-м году и стал платиновым, напоминает в некрологе музыкальный обозреватель "Коммерсанта" Борис Барабанов.

Музыка "Високосного года" была в постоянной ротации российских радиостанций, а песня "Тихий огонёк" играла в популярным в начале 2000-х годов сериале "Дальнобойщики".