Русская православная церковь (РПЦ) предложила закрепить за эмбрионом право на жизнь и приравнять аборт на любом сроке беременности к убийству. Проект документа "О неприкосновенности жизни с момента зачатия" опубликован на сайтах РПЦ, а также направлен в епархии "для получения отзывов".
"Нерожденный ребенок является личностью как созданный по образу Божию и имеющий право на жизнь. … Эмбрион является человеком. В связи с этим ему принадлежит ряд прав, которые необходимо отстаивать: право на человеческую идентичность, право на жизнь, право на развитие", – говорится в документе.
Церковь также призывает государство гарантировать право медработников на отказ делать аборт по соображениям "христианской совести" . В проекте также отмечается, что лечение генетических болезней на пренатальной стадии "существует только гипотетически", поэтому "нет действительных причин использовать такую диагностику". Использование абортивных контрацептивов РПЦ считает недопустимым.
- Русская православная церковь с 2016 года пытается на законодательном уровне запретить аборты. В сентябре 2016 года патриарх Кирилл поставил подпись под петицией о запрете абортов. Её авторы требовали, в частности, запретить хирургическое и медикаментозное прерывание беременности.
- Ранее РПЦ в целом поддержала предложение депутата Государственной думы Елены Мизулиной о запрете финансировать аборты из фондов обязательного медицинского страхования. Такой законопроект был внесён в парламент ещё в 2015 году.
- В российском медицинском сообществе считают, что вывод абортов из системы ОМС противоречит российскому законодательству, а полный запрет абортов приведет к росту криминальных операций и увеличению женской смертности. Медики заявляют о необходимости разграничить позицию церкви и законодателей в этом вопросе.
- Согласно опросам социологов "Левада-центра", за последние 20 лет отношение россиян к абортам изменилось.Так в апреле прошлого года 35 процентов россиян заявили, что осуждают прерывание беременности даже в тех случаях, когда семья не может позволить себе ребенка из-за бедности. В 1998 году подобную точку зрения разделяли только 12 процентов опрошенных.
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