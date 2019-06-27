Русская православная церковь (РПЦ) предложила закрепить за эмбрионом право на жизнь и приравнять аборт на любом сроке беременности к убийству. Проект документа "О неприкосновенности жизни с момента зачатия" опубликован на сайтах РПЦ, а также направлен в епархии "для получения отзывов".

"Нерожденный ребенок является личностью как созданный по образу Божию и имеющий право на жизнь. … Эмбрион является человеком. В связи с этим ему принадлежит ряд прав, которые необходимо отстаивать: право на человеческую идентичность, право на жизнь, право на развитие", – говорится в документе.

Церковь также призывает государство гарантировать право медработников на отказ делать аборт по соображениям "христианской совести" . В проекте также отмечается, что лечение генетических болезней на пренатальной стадии "существует только гипотетически", поэтому "нет действительных причин использовать такую диагностику". Использование абортивных контрацептивов РПЦ считает недопустимым.