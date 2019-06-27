Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили неприкосновенности

Парламент Киргизии проголосовал за лишение экс-президента Алмазбека Атамбаева статуса бывшего главы государства. Об этом сообщает "Радио Азаттык". Тем самым Атамбаев лишён неприкосновенности и может быть привлечён к ответственности по ряду возбуждённых в его отношении уголовных дел.

За лишение экс-президента специального статуса проголосовали 103 депутата. Против высказались остальные шесть парламентариев, которые участвовали в заседании Верховного совета Киргизии в четверг.

Ранее днём глава Генпрокуратуры республики Откурбек Джамшитов зачитал обвинительное заключение в отношении бывшего президента. Атамбаеву предъявлено обвинение в незаконном обогащении и превышении должностных полномочий. По словам главы ведомства, эти эпизоды имеют признаки особо тяжкого преступления.

Основные обвинения относятся к приобретению Атамбаевым участка площадью 2,7 гектаров неподалёку от Бишкека, что якобы произошло в нарушение закона, а также к освобождению из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

Депутаты также просили Генпрокуратуру предъявить Атамбаеву обвинение в давлении на судебную систему, парламент, общественные организации и СМИ. Но в ведомстве посчитали, что нет доказательств причастности экс-президента к этим нарушениям.

Алмазбек Атамбаев обвинения категорически отрицает и считает их политически мотивированными. По сообщениям СМИ, накануне заседания парламента в четверг, он собрался со своими сторонниками на участке с домом, в незаконном приобретении которого он обвиняется и пообещал, что не покинет это место ни под каким предлогом.