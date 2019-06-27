Двух косаток и шесть белух выпустили из бухты Средняя в Приморье. Об этом сообщили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Морские животные теперь будут находиться в естественных условиях.



По словам ученых, косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды Сахалинского залива. Во второй половине дня был произведен выпуск белух. Животные сразу ушли в открытое море. Перед этим ветеринары взяли все необходимые анализы, по их заявлению показатели здоровья у животных хорошие. Также у косаток и белух размещены спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещения и собирать данные об их поведении.





Прежде чем выпустить их в открытое море, животных транспортировали из бухты Средняя в Приморском крае к мысу Перовского в Хабаровском крае. В ходе шестидневной транспортировки ни одна из косаток и белух не пострадала. При этом, контракты на транспортировку получили те же компании, которые занимались отловом животных и были оштрафованы за нарушения. Отмечается, что после возвращения команды специалистов в Приморье начнется подготовка к транспортировке и выпуску следующей группы.