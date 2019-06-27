Двух косаток и шесть белух выпустили из бухты Средняя в Приморье. Об этом сообщили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Морские животные теперь будут находиться в естественных условиях.
По словам ученых, косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды Сахалинского залива. Во второй половине дня был произведен выпуск белух. Животные сразу ушли в открытое море. Перед этим ветеринары взяли все необходимые анализы, по их заявлению показатели здоровья у животных хорошие. Также у косаток и белух размещены спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещения и собирать данные об их поведении.
Прежде чем выпустить их в открытое море, животных транспортировали из бухты Средняя в Приморском крае к мысу Перовского в Хабаровском крае. В ходе шестидневной транспортировки ни одна из косаток и белух не пострадала. При этом, контракты на транспортировку получили те же компании, которые занимались отловом животных и были оштрафованы за нарушения. Отмечается, что после возвращения команды специалистов в Приморье начнется подготовка к транспортировке и выпуску следующей группы.
- Сейчас в "китовой тюрьме" в Приморье остаётся ещё восемь косаток и 81 белуха. Их повезут к месту выпуска после доставки первой партии и возвращения учёных в Приморский край.
- О "китовой тюрьме" стало известно в октябре 2018 года. По данным российского Гринпис, китоловы хотели продать косаток и белух в китайские океанариумы. В России нельзя добывать дельфинов для коммерческих целей, но животных выловили по культурно-просветительской квоте. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов.
- За выпуск морских млекопитающих выступили учёные, активисты, политические деятели и известные люди со всего мира.
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