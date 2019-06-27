Мэрия Москвы согласовала массовый сбор подписей для оппозиции

Мэрия Москвы согласовала проведение акции "День подписи", во время которой москвичи смогут поставить подписи за выдвижение в кандидаты в депутаты Мосгордумы представителей несистемной оппозиции.

Заявителями мероприятия выступили выдвигающиеся на выборы Юлия Галямина из партии "Яблоко", лидер незарегистрированной Партии перемен Дмитрий Гудков и глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин.

Кроме заявителей, своё участие в акции уже подтвердили десять оппозиционных кандидатов: члены "команды Навального" Константин Янкаускас, Владимир Милов и Александр Соловьев, кандидаты от "Яблока" Кирилл Гончаров, Андрей Морев и Сергей Цукасов, а также выдвиженцы от "команды Гудкова" – Дмитрий Клочков, Павел Ярилин, Егор Жуков и Денис Шендерович.

Массовый сбор подписей пройдёт в воскресенье, 30 июня, с 15 до 20 часов на Цветном бульваре.

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