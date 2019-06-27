​В Кузбассе суд закрыл дело о фальсификациях в пользу Путина на выборах президента. Дело было возбужденно на секретаря участковой избирательной комиссии №966 в городе Юрга Ольгу Сухареву в декабре 2018. По данным "Тайги.инфо", она просила прекратить дело еще во время следствия и назначить ей судебный штраф.



Считающийся потерпевшим по делу о фальсификациях экс-руководитель городского избиркома Вадим Кель на заседании заявил, что "подозреваемая принесла извинения", которые он принял, поэтому не возражал против прекращения дела. Ходатайство о закрытии дела также поддержали следователь по особо важным делам и помощник прокурора. Суд посчитал, что обвиняемая загладила вину, освободил её от уголовной ответственности и оштрафовал Сухареву на 50 тысяч рублей. При этом услуги её адвоката будут компенсированы из федерального бюджета. В решении также отмечается, что Ольга Сухарева уволились из УИКа еще в апреле 2018 года.

По версии следствия, Сухарева, работавшая секретарем участковой избирательной комиссии, фальсифицировала протоколы уже в мэрии Юрги, где находится городской избирком. У нее был доступ к флеш-карте, на которой был размещен протокол. Ночью она распечатала пустой бланк, проставила согласно материалам суда "необходимые отметки в пользу кандидата в президенты Путина В. В.", завысив количество избирателей. После чего его подписали члены комиссии и передали его в избирком.



По данным издания лишь в конце декабря 2018 года управление Следственного комитета по Югре обратилось в областную избирательную комиссию с требованием разрешения на вскрытие упаковок с документами УИК №966.



Результаты выборов на данном участке впоследствии аннулированы не были. Кандидат в президенты Владимир Путин набрал на этом участке 92,01% голосов. В целом в Юрге он получил 88,93%.