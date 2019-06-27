В Германии задержан босниец по делу о парижских терактах 2015 года

Полиция Германии заявила о задержании гражданина Боснии и Герцеговины, который обвиняется в соучастии в террористических атаках в Париже в 2015 году.

Полиция заявила, что босниец изначально был задержан и заключён под стражу по делу о незаконном обороте оружия. Но позже следователи также выявили его связь с терактами в Париже.

Личность подозреваемого не раскрывается. Известно, что 39-летнего мужчину задержали 19 июня в Дрездене по европейскому ордеру на арест, который выдали власти Бельгии. Правоохранительные органы Германии собираются просить суд об экстрадиции боснийца в Бельгию.