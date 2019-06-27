В Германии задержан босниец по делу о парижских терактах 2015 года

Полиция Германии заявила о задержании гражданина Боснии и Герцеговины, который обвиняется в соучастии в террористических атаках в Париже в 2015 году.
Полиция заявила, что босниец изначально был задержан и заключён под стражу по делу о незаконном обороте оружия. Но позже следователи также выявили его связь с терактами в Париже.
Личность подозреваемого не раскрывается. Известно, что 39-летнего мужчину задержали 19 июня в Дрездене по европейскому ордеру на арест, который выдали власти Бельгии. Правоохранительные органы Германии собираются просить суд об экстрадиции боснийца в Бельгию.
- 13 ноября 2015 года в результате серии скоординированных нападений и взрывов в Париже погибли 130 человек, еще около 350 получили ранения. Сначала трое смертников привели в действие взрывные устройства у заполненного людьми стадиона "Стад де Франс". Через несколько минут террористы напали с автоматами на посетителей двух кафе в соседнем округе Парижа. Позднее произошел взрыв в ещё одном парижском кафе. Последней целью экстремистов стал концертный зал "Батаклан", его посетители были взяты в заложники. Штурм клуба длился несколько часов. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
- Расследование по делу теракта кроме Франции также ведёт Бельгия, откуда в Париж приехало большинство нападающих. По факту совершения теракта никто пока не приговорён, но 4 года тюрьмы уже получил Джауад Бендауд, который сдавал квартиру подозреваемым в пригороде Парижа.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.