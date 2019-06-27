МВД: сборщиков подписей за Соболь облили фекалиями на спор

Сборщиков подписей за выдвижение в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь облили фекалиями трое безработных мужчин, которые поспорили на бутылку спиртного. Они задержаны, говорится в ответе главного управления МВД России на запрос главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова.

В полиции утверждают, что задержанные в момент нападения, которое произошло 22 июня, находились в состоянии алкогольного опьянения. Материалы дела переданы в суд. В МВД отвергают обвинения в бездействии.

Ранее Муратов и глава "Эха Москвы" Алексей Венедиктов потребовали от полиции расследовать нападения на сборщиков подписей за Соболь.

Во вторник главный редактор "Новой газеты" также напомнил полицейским о нераскрытых преступлениях 2016 и 2017 годов. Тогда на обозревателя издания Юлию Латынину и её дом также были совершены нападения. Орудием преступления стали фекалии и токсичная жидкость.

"Теперь нападение на Соболь и её сборщиков подписей. Похожий же почерк?" – написал Дмитрий Муратов. Он предложил полиции найти преступников в этот раз – "для разнообразия".