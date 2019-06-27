Владимир Зеленский призвал Владимира Путина освободить украинских моряков, захваченных у берегов аннексированного Крыма. "У нас у всех есть дети, верните детей родителям", – заявил президент Украины на брифинге в Киеве.

Зеленский также раскритиковал действия МИД Украины. Накануне ведомство ответило отказом на требование России гарантировать уголовное преследование захваченных моряков после их выдачи украинской стороне – в соответствии с российским законодательством. МИД Украины назвал это требование "неприемлемым", заблокировав таким образом выдачу моряков. Зеленский позднее заявил, что не видел ответ Киева на ноту России.

Осенью прошлого года российские пограничники захватили у берегов Крыма три украинских корабля вместе с их экипажами – это 24 человека. По решению Международного трибунала ООН по морскому праву Россия должна была освободить моряков до 25 июня. Однако этого до сих пор не произошло.