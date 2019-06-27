У Меркель вновь случился приступ недомогания

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь испытала приступ недомогания. Это случилось в четверг, 27 июня, на представлении нового министра юстиции Кристине Ламбрехт, сообщают германские СМИ. У Меркель началась дрожь, которая вскоре прошла. Сразу после представления Меркель приняла участие в церемонии приведения нового министра к присяге в бундестаге.

Представитель правительства ФРГ заявил, что канцлер чувствует себя хорошо, и её рабочий график остаётся в силе, включая визит в Осаку на саммит G20.

18 июня аналогичный приступ дрожи у Меркель произошёл во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Тогда канцлер объяснила свое состояние обезвоживанием и большим количество выпитого кофе при сильной жаре.

Deutsche Welle напоминает, что подобный случай произошёл с Меркель в 2017 году в жаркую погоду в Мексике.