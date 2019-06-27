Владимир Путин заявил о конце либеральной идеи

Либеральная идея пережила свою цель, когда общество выступило против иммиграции и мультикультурности. Об этом в экслюзивном интервью The Financial Times заявил президент России Владимир Путин. Полная расшифровка разговора опубликована на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что последние несколько десятилетий либералы пытались диктовать свою волю миру, однако совершили несколько серьезных ошибок. В частности, по мнению Путина, канцлер Германии Ангела Меркель поступила неразумно, согласившись принять миллион сирийских беженцев. Президент США Дональд Трамп, напротив, пытается остановить поток мигрантов и наркотрафика из Мексики, сказал Путин.

"Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Что мигранты могут безнаказанно убивать, грабить и насиловать, потому что их права как мигрантов защищены", - подчеркнул российский лидер. Однако, за каждым преступлением должно следовать наказание, добавил Путин. "Либеральная идея устарела. Она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения", - сообщил президент.

Комментируя договор о ракетах средней и меньшей дальности, Путин возложил ответственность на США за отсутствие инициативы по продлению соглашения. "Они решили не просто выйти, а найти причину в виде России", - сказал президент. Российский лидер допустил новую гонку вооружений, если договор не будет продлён. Его срок истекает в 2021 году. Ранее США заявили, что принятая на вооружение Россией ракета "Новатор" нарушает условия соглашения и начали процедуру выхода из него.

Отвечая на вопрос The Financial Times об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, Путин заявил, что этим делом должны заниматься спецслужбы. Путин дал понять, что плохо относится к шпионам и заявил, что "предатели должны быть наказаны". При этом президент отметил, что Москва и Лондон заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений несмотря на разногласия по делу Скрипалей. Москва свою причастность к отравлению в Великобритании неоднократно отвергала.