"Бизнес приглянулся друзьям Путина": соцсети о деле против Сергея Петрова

Главная новость этой недели в России, причём и экономическая, и политическая одновременно: уголовное дело против крупнейшего автодилера страны, владельца группы компаний "Рольф", бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова. Сам он сейчас за границей.

Леонид Бершидский:

В последнее время в России проблемы у людей, которые скрупулёзно соблюдают правила -- у Калви, у Голунова, теперь у Петрова. Ублюдки уже кончились? Или как раз они все это и мутят?

Юрий Пронько:

Это уже второй "невозвращенец" за последние дни. Первым стал Давид Якобашвили, теперь Сергей Петров. Знаком с обоими... Не буду давать оценку следственным действиям, но, к сожалению, про инвестклимат в России можно забыть.

PS За последние 25 лет из России, по оценке академика РАН С.Глазьева, было выведено около $1 трлн. Все крупнейшие активы страны принадлежат офшорам. Деофшоризация, как и импортозамещение, - "пустой звук". В экономике явная стагнация, бедность зашкаливает, но нам обещают новый "разогрев" через нацпроекты. Это не самообман, господа? У меня большие сомнения, что, "прессуя" бизнес, мы сможем перезапустить экономику.

Бойлерная:

Мы являемся свидетелями гигантского наката на бизнес, причем аресты происходят буквально каждый день. Происходит передел в пользу близких к силовым структурам бизнесменам, и не имеет значения, какой это бизнес и сколько ему лет. <...>

Так что будем ждать увеличения оттока капитала, это первое, о чем думает ответственный предприниматель

Владислав Иноземцев:

Наблюдая "дело" Сергея Петрова, основателя и владельца группы "Рольф", уже не удивляешься тому, насколько власть в сегодняшней России ненавидит тот бизнес, который не является воровством из бюджета (последний она, напротив, рассматривает как смысл своего существования). Удивляешься только тому, что, с одной стороны, все случаи уголовного преследования предпринимателей (на фоне полной безнаказанности разрастающегося чиновничества) рассматриваются как "частные", и, с другой стороны, что, наверное, только в России у бизнеса напрочь отсутствует даже минимальное чувство классовой солидарности. А там, где такого чувства нет, очень скоро не будет никакого бизнеса - а затем и экономики, и общества. Останется одно государство, эквивалентное вождю...

Кирилл Рогов:

Как и дело Голунова, «дело Петрова» замечательно наличием четких признаков, по которым можно определить их заказной характер. 1) само событие - 5-летней давности, 2) в общем, не столь значительная сумма, 3) использование статьи 193.1 (это одна из тех статей, которая дает возможность правоохранителям выступать с толкованием экономического смысла коммерческих сделок: украл у себя всю нефть, мошеннически скупил весь лес – вот это все), ну и разумеется – 4) ведущая роль в расследовании ФСБ. При таком джентельменском наборе (опорные элементы его присутствуют и в деле Абызова, и в деле Калви) к гадалке не ходи – заказ сверху.

Артём Торчинский:

Сергей Петров очень сильный и хороший человек, понимаю, как ему сейчас больно что уничтожают компанию которую он построил с нуля.

Николай Эппле:

Обыски в Рольфе Сергея Петрова - это серьезный звоночек. Это очень плохо для бизнеса, для экономики вообще и для климата в России в целом. Плохо, если это не вызовет шума, а боюсь, не вызовет - представителей крупного бизнеса в стране победившей рабоче-крестьянской революции не принято считать своими. Может, пора рвать и с этим наследием Октября?

Альфред Кох:

Сергей Петров - достойный человек. С ним случилось то, что и должно было рано или поздно случиться в путинской России с хорошим и честным человеком. Посылаю ему лучи поддержки и симпатии.

Эгоистически, я даже рад: в нашем "заграничном" полку - прибыло! Он, правда, не контрабандист как я или Сережа Алексашенко, но тоже статья красивая: вывоз капитала... Как звучит!

Вот, как суть уголовного дела излагается на сайте СКР:

Следственным комитетом Российской Федерации в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний «РОЛЬФ» Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов.

По версии следствия, в 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «РОЛЬФ» и «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ», а также кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», из корыстных побуждений, нарушая требования Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций на совершение действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании «РОЛЬФ», на счета подконтрольной ему за пределами Российской Федерации кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД».

С этой целью соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «РОЛЬФ» у кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД» акций компании «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.

Далее соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счета компании «РОЛЬФ» на счет кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение.

Алексей Навальный:

Потрясающе. Они это прям на сайте Следственного комитета провесили. Петрова из Рольфа обвиняют, что он вступил в сговор с собственным директором и забрал себе собственные деньги. Обвинений в неуплате налогов нет. То есть "преступное присвоение прибыли".

План более-менее понятен. Снизить цену его бизнеса раз в пять. Потом купить. Потом перепродать в пять раз дороже.

Такими темпами у нас в стране из коммерческих предприятий скоро останутся "Роснефть" и "Роснано".

Никита Кричевский:

Оформление «Рольфа» на кипрскую компанию - обычная практика. У нас вся металлургия кипрская и ничего. Главное поставить в известность о владении КИКом, что Петров, без сомнения, сделал.

Ничего предосудительного нет и в уплате повышенных (на сколько?) процентов по зарубежным кредитам. Колхоз - дело добровольное, иди докажи злой умысел.

Докопаться до независимой оценки PwC - совсем берега потерять надо. За этой структурой международный авторитет и соответствующая репутация. Молодцы.

Андрей Мовчан:

Отдельно стоит поговорить про обвинение не «де юре», а «де факто». Ни в одной развитой стране мира его просто не могло бы возникнуть – там нет «валютного регулирования и валютного контроля». Закон этот и в России является тяжелым анахронизмом: в 90е, когда страна остро нуждалась в валюте, ограничивать вывод средств из неё было еще как-то оправданно (хотя это не помогало). Сегодня, когда резервы составляют треть ВВП, а внешний долг ничтожен, ограничивать трансграничные валютные операции – всё равно что поливать в дождь, причем - кислотой: закон уже давно работает только на ублажение бюрократии, увеличение издержек банков и харрасмент бизнесменов. Я описывал пару лет назад тот кошмар, который он создает «внизу», для средних бизнесов, пытающихся вести ВЭД; отдельно можно писать про то, как причудливые его юридические загогулины создают кошмар для российских резидентов, пытающихся законно работать со своими международными инвестициями (закон, как капризная женщина, требует бессмысленных действий, разрешает одно и запрещает почти то же самое, почему-то требует разного поведения с разными счетами, вообще игнорирует современную структуру финансового рынка, делая вид что в мире она такая же архаичная, как в России, и пр.). Сегодня этот закон (в сочетании с возможностью объявить любую компанию неправильно оцененной) может стать дубиной для уничтожения неугодных бизнесменов, которые имели глупость делать зарубежные инвестиции через российские юрлица, или для отъема их бизнесов. Для попадания под удар, вообще говоря, не нужно даже «покупать» собственную компанию: вы купили акции «Теслы»? Это вывод денег – «Тесла» несет убытки, разве это не завышенная оценка? Вы купили пять лет назад акции GE а теперь они стоят в два раза меньше? Да вы вывели деньги – какой же дурак будет покупать акции, которые потом в два раза упадут в цене?

Попутно начались немудрёные вбросы на тему того, что Петров финансировал оппозицию и конкретно Навального.

Александр Лучин:

Очень интересовался несистемной оппозицией, зачастую ходил на митинги Навального. Ходили слухи, что финансировал, но за кошелёк никто его не ловил.

Рустем Адагамов:

Уголовное дело против него — это политический заказ, очевидно.

Антон Барбашин:

Если бы у нас было больше таких бизнесменов как Сергей Петров, то Россия уже давно была примером успешного развития бизнеса и гражданского общества. Человек с позицией и уверенностью в своей правоте. Таких в российском бизнесе только на пальцах одной руки можно пересчитать (хотел бы я ошибаться).

Александр Коляндр:

Из «форбсов», не говоря уж о депутатах, с которыми я общался, Сергей Петров - один из самых живых, смелых, открытых, свободных и незашоренных. В думе он голосовал так, как мне б хотелось чтоб голосовал человек с совестью, умом и любовью к своей стране.

Как же надоело читать эти новости, и как же не хочется гадать, кто следующий.

А кстати, кто следующий?

Дмитрий Колезев:

Сергей Петров был редким примером миллиардера, который жил в России и открыто выражал оппозиционные взгляды, критиковал систему и наиболее одиозные инициативы власти. Он, например, выступал против закона Димы Яковлева в Госдуме. Пытался даже покупать какие-то медиактивы (скажем, ходили слухи про Forbes). Петрова, конечно, не назвать радикалом и революционером, но для человека с таким состоянием вел он себя довольно смело.



Дмитрий Гудков:

Неправда, что в прошлой Думе я был единственным оппозиционным депутатом. После того, как оттуда выгнали Геннадия Гудкова и Илью Пономарева, нас все равно оставалось трое. Незаслуженно забывают имена Валерия Зубова и Сергей Петров.

Валерий Михайлович скончался в 2016 году, ему уже ничего не грозит, а за Сергеем Петровым, отошедшим от политики, пришли сегодня – в его компанию-автодилера ROLF. «Найдя нарушения» за 2014 год.

Ну что, список Forbes, по порядку рассчитайсь. Сергей не молчал, он действовал: голосовал против закона подлецов и всей прочей мерзости, не поддержал аннексию Крыма, был честным со своими избирателями и собой. Но среди представителей крупного бизнеса он был исключением из сервильного правила.

Сейчас пришли за ним – значит, завтра придут за остальными – теми, кто всегда был в позе «чего изволите». Потому что теперь изволят ваши деньги, вашу свободу и вашу жизнь. Сначала выбивают лучших и сильных, потом доедают остатки.

Можно порадоваться только за то, что сейчас Сергей находится за границей: там, где действует закон, а не понятия.

Но я верю, что на обломках самовластья вскоре будет написано и его имя.

Игорь Эйдман:

У меня нет никаких сомнений в том, что наезд властей на Рольф и лично Сергея Петрова политически мотивирован. Он - редкий в России бизнесмен, имеющий твердые политические убеждения, независящие от конъюнктуры и выгоды.

Причем, Сергей неоднократно демонстрировал готовность к жертвам ради своих убеждений. За них он пострадал при Брежневе, их отстаивал вопреки путинскому мейнстриму. Этим он отличается не только от таких конъюнктурщиков, как Авен и Чубайс, но и от тех, кто вошёл в клинч с властью, сделав неверную ставку в политическом казино.

Леонид Гозман:

Думаю, дело не только в том, что Сергей никогда не скрывал своих политических взглядов и, как говорят, помогал оппозиции. Это важно, но это не все.

Сергей очень талантлив. Он создал огромный эффективный бизнес, который стоит не на нефти, как у нас принято – он оказывает услуги людям. Его деньги не из скважины, не из трубы – люди сами приносят ему свои рубли, получая от него взамен то, что нужно им – машины, их обслуживание, все, что связано с машинами. Масса моих знакомых – клиенты Рольфа, и все отзываются добром.

Сергей яркий, порядочный интеллигентный человек. Таких мало в бизнесе, таких вообще мало.

Он был депутатом, но и там, в Думе, умудрился остаться самим собой, не делать подлостей, а наоборот, делать вещи нужные и правильные.

Сергей - человек с чувством собственного достоинства. Сергей – живой человек. Упыри таких ненавидят.

Но им его не одолеть!

Александр Тимофеевский:

Мы не знакомы, но самое время сказать, как я ему благодарен: он финансировал «Русскую жизнь», ещё бумажную, лучший, на мой взгляд, журнал последних десятилетий и уж точно лучший, в котором я работал. Не удивительно, что Сергей Петров голосовал против Закона Димы Яковлева и пакета Яровой. И то, что произошло сегодня, не удивительно, увы, тоже. Сил Вам и мужества, дорогой Сергей Анатольевич!

Анастасия Миронова:

А я вот не помню такого оппозиционного депутата Сергея Анатольевича Петрова. Даже проверила. Не голосовал за закон о присоединении Крыма в третьем чтении. Но голосовал кучу предыдущих раз. И после присоединения постоянно голосовал за разные законы в Крыму: о регулировании образовательной деятельности, об охоте и охотугодьях, об утилизации мусора и десятки, даже сотни других законопроектов. А еще - за общероссийские разные поправки к закону о противодействии терроризму. Смотришь историю голосования и чувствуешь, что к терроризму у депутата Петрова был большой личный неприязнь. И к ряду налоговых проблем - по налогам депутат тоже голосовал исправно.

По закону Димы Яковлева воздержался, да. Это самый яркий поступок депутата Петрова за два созыва. Я смотрела как-то историю внесения им законопроектов, например. За оба срока - несколько штук, вроде бы - только совместных. Пребывание депутата Сергея Петрова в Госдуме в течение двух сроков, давайте говорить прямо, прошло для россиян совершенно незамеченным. Когда запретили депутатам вести бизнес, господин Петров просто передал все жене.

Обыск обыском, уголовное дело, а вот на сайте Госзакупок тут же нашли заявку, где "Рольф" победил единственным заявителем и должен поставить в МВД больше полутора тысяч машин.

Сейчас нам будут лепить из Петрова великомученика. Не купился бы легковерный либеральный зритель. Я журналист, оба думских срока депутата Петрова я была журналистом и прекрасно помню, что для народа депутат Петров был никто и ничего он народу не сделал хорошего. Народ его депутатства не заметил. Так что не надо теперь прятаться за широкую народную спину.

Может, и рейдерский это захват "Рольфа". Отжим, то есть. Только политическая позиция господина Петрова здесь не при чем. За политическую позицию он контракт с МВД получил и бизнес оба срока в Госдуме сохранял. Тоже мне, нашли оппозиционера

Максим Кононенко:

Заметьте, что когда приняли Бойко-Великого, весь либеральный бомонд (условный, конечно - я тоже, например, либерал), так вот, весь либеральный бомонд иронизировал: придурок, что взять.



Теперь, когда принимают Петрова, весь либеральный бомонд (условный) говорит: ах, siloviks бизнес уничтожают.



По мне так молоко производить как-то более лучше, чем продавать иностранные тачки.



А по их, получается, нет.

Мария Снеговая:

После ареста Абызова был спор, это атака на сислибов или вообще на всех. Теперь ещё Петров, Якобашвили. По-моему, все очевиднее, что в зоне риска, прежде всего, либеральные группы. Их просто некому прикрыть.

Елизавета Осетинская:

Писать не хочется, но смолчать тоже не получается. Дело против основателя "Рольфа" Сергея Петрова меня совершенно придавило. Казалось бы, когда уголовные дела заводятся уже чаще чем раз в неделю, должен выработаться иммунитет. Но он не вырабатывается. Особенно когда читаешь сизый бред, как человек сам у себя <украл> 70 миллионов долларов (тупые какие-то авторы - поумнее что-то не могли придумать?!). Я вообще оптимист, на многие вещи смотрю позитивно или, в худшем случае, философски. своим контентом я стараюсь давать людям надежду, возможность что-то подчерпнуть полезное, начать сначала, подняться и идти дальше. и дело Вани Голунова, кстати, дало какую-то надежду, как ни странно. Но сейчас мне на ум приходит только одно - надежды никакой нет.