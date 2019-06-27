Reuters: западные спецслужбы атаковали "Яндекс"

Хакеры, имеющие отношение к западным спецслужбам, осенью прошлого года атаковали российский интернет-сервис "Яндекс". Они запустили редкую вредоносную программу шпионажа за учетными записями пользователей. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников, хакеры пытались получить техническую информацию, с помощью которой сервис авторизует пользователей. Она могла помочь злоумышленникам выдать себя за конкретного пользователя "Яндекса" и получить доступ к его личным данным.

Официальный представитель интернет-компании сообщил Reuters, что попытку взлома пресекли в самом начале и пользователям ничего не угрожает.

Три собеседника Reuters утверждают, что факт атаки на группу разработчиков "Яндекса" подтвердили в "Лаборатории Касперского". Утверждается, что злоумышленники действовали с помощью программы Regin. Это программное обеспечение используют для хакерских атак спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады, пишет Reuters. Определить, какая из пяти стран стояла за атакой, невозможно. В "Лаборатории Касперского" от комментариев отказались.

О программе Regin в 2014 году сообщил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

Представители агентства Национальной безопасности США и спецслужбы пяти стран от комментариев агентству Reuters отказались.

"Яндекс" – российская транснациональная компания, представляющая услуги интернет-поиска, почтовый и другие сервисы. Чистая консолидированная прибыль компании за 2018 финансовый год составила более 660 миллионов долларов. Это на 430 процентов выше аналогичного показателя за 2017 год.