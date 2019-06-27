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В Осаке открывается саммит "Большой двадцатки"

Дональд Трамп прибыл в Осаку для участия в работе G20, 27 июня 2019 года

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В пятницу, 28 июня, в японском городе Осака открывается саммит "Большой двадцатки" - G20. Мероприятие продлится два дня. В нём примут участие лидеры двадцати крупнейших экономик мира. В группе G20 представлены в том числе США, Россия, Франция, КНР, Индия, Япония и Мексика.

Ожидается, что в "на полях" саммита в пятницу состоится встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Представитель российского президента ранее рассказал, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности и региональные конфликты. В частности, ситуацию на Украине, в Сирии, на Корейском полуострове, в Афганистане и Венесуэле, а также "иранскую программу". В Белом доме заявили, что встреча Трампа и Путина станет одной из личных встреч, запланированных в Осаке.

Встреча президентов США и России на предыдущем саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе в конце прошлого года не состоялась, несмотря на многочисленные предварительные анонсы. Причиной стал инцидент с 24 украинскими моряками, захваченными российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма. Моряки до сих пор остаются в заключении в России.

Первая полноформатная встреча Трампа и Путина состоялась в середине июля 2018 года в Хельсинки. Обе стороны тогда отметили, что переговоры пошли хорошо. В ноябре 2018 года раз лидеры двух стран коротко побеседовали в Париже на мероприятии в честь столетия со дня окончания Первой мировой войны.

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