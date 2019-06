Путин – правый радикал? Рунет о свежем интервью президента России

Перед саммитом G20 Владимир Путин дал интервью британской The Financial Times (русский текст здесь) и, надо сказать, некоторыми местами этого разговора изрядно позабавил публику.

Роман Попков:

«Правящие элиты на Западе оторвались от народа» - говорит в интервью Financial Times Владимир Путин.

Которого охраняет армия ФСО.

Ради проезда которого перекрывают проспекты.

Который живет во дворцах-крепостях.

Семейная жизнь которого тотально засекречена.

Который ни разу не участвовал в дебатах за всю свою политическую карьеру.

Президент, не умеющий, блин, толком пользоваться интернетом, черпающий информацию о жизни страны из бумажек, которые ему лакеи на стол кладут.

Президент, в правление которого реальную власть над страной имеет ограниченный круг бывших и действующих офицеров спецслужб.

Оторвались на Западе элиты от народа, ну представьте себе.

Наибольший интерес вызвали суждения президента России о либерализме:

Потом есть современная так называемая либеральная идея, она, по‑моему, себя просто изжила окончательно. По некоторым её элементам – наши западные партнёры признались, что некоторые её элементы просто нереалистичны: мультикультурализм там и так далее. Вот когда началась проблема с миграцией, многие признали, что да, это, к сожалению, не работает, и надо бы вспомнить об интересах коренного населения. <...>

Но эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй – тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил – получи наказание за это.

Поэтому сама эта идея себя изжила, и она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.

Потом традиционные ценности. Я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными.

Что касается детей, напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов. Я даже не могу их воспроизвести, я не знаю, что это такое. Хотя пускай всем будет хорошо, мы ничего против никого не имеем. Но нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения.

Ирина Меркулова:

Высказывание нашего императора по поводу либеральной идеи, которая, по его мнению, устарела - это примерно как рассуждения свиньи о том, что апельсины себя изжили

Александр Рыклин:

Какое совпадение! А либеральная идея считает, что Путин изжил себя окончательно...

Рустем Адагамов:

Посмотрите с какой неприязнью, отвращением он говорит об этом. Либерализм провозглашает незыблемость прав и индивидуальных свобод человека, верховенство закона — понятно, что для Путина всё это ненавистно, презираемо. И он даже не пытается это скрыть.

Дмитрий Травин:

На самом деле либерализм предполагает прямо противоположное: он ценит свободу человека, а потому нетерпим к грабежам и насилию, ущемляющим эту свободу, и тем более к убийствам. Поэтому либерализм выступает за такую сильную власть, которая охраняет свободу. И поэтому же либерализм нетерпим к автократиям, при которых власть используется для ущемления свобод с целью грабежа населения в интересах власть имущих. То есть либерализм нетерпим к путинизму. Поэтому Путин так его ненавидит.

Владимир Серебровский:

Да, это говорит человек с юридическим образованием.

Александр Беляевский:

Напомню,что главные принципы либерализма - это верховенство прав и свобод человека, равный для всех закон, честные выборы, свобода мнения и свободная торговля.

И теперь дед официально сказал, что это все не нужно.

Карина Орлова:

могу сказать, что из Владимира Путина получился бы хороший такой, кондовый избиратель Трампа со Среднего Запада. Из тех, что носят кепки MAGA и кричат «посади ее /Хиллари/» на ралли Трампа.

Уровень понимания и рассуждения вот ровно такой.

Михаил Пожарский:



Альтрайт и антиглобализм, против либерализма и миграции - что это? Ба, это же официальная идеология Кремля (в принципе и раньше понятно было, но теперь прямо в лоб). И нет у простого фермера из Техаса или Флориды большего защитника от немытых мигрантских орд, нежели закованный в сияющие доспехи alt-knight Владимир Путин.



Аббас Галлямов:

Когда наши политики ругают либерализм, они почему-то искренне уверены, что наносят таким образом смертельный укол в сердце Америки. Сегодня вот Путин в очередной раз отметился.

Как политтехнолог, немного знакомый с западным политическим дискурсом, хотел бы разочаровать президента: Америка, услышав его критику либерализма, на самом деле, никакой Америки для себя не откроет. Там использование слова "либерал" в качестве ругательства - это политическая рутина. Редкая кампания против демократов обходится без этого.

Вот, например, как валили сенатора от Род-Айленда Джека Рида: "That's liberal. That's Jack Reed. That's wrong. Call liberal Jack Reed and tell him his record on welfare is just too liberal for you". Вот прошлись по сенатору из Миннесоты Полю Уэлстону: "Paul Wellstone. Embarrassingly liberal. Decades out of touch". Вот с помощью какого ярлыка был низвергнут губернатор штата Нью-Йорк Марио Куомо: "Too liberal for too long". Вот как известный сенатор Альфонс д'Амато обозвал своего соперника Роберта Абрамса: "Hopelessly liberal".

В общем, примеров много. Тот, кто не поленится посидеть в Интернете, найдёт их сотни. Что интересно, один из пионеров практики использования слова "либерал" в качестве ругательства, закоренелый борец за "традиционные ценности", ведущий политтехнолог Республиканской Партии Артур Финкельштейн сам состоял в гомосексуальном браке...

Короче, пусть теперь Путин живет с этим знанием.

Наталия Геворкян:

Это интервью ультра-правого радикала. Даже Ле Пен и Сальвини более сдержанны

Елена Лукьянова:

Вот так мы и разделились - одни живут в мире, где "устарел либерализм", а вторые - там, где устарели культ личности и авторитаризм. Причем вторые живут кратно лучше, чем первые

Леонид Гозман:

Мы вновь живем в эпоху гения всех времен? Президент Путин совершил политологическое открытие – он заявил о конце либеральной идеи. С этим интеллектуальным прорывом он едет на саммит в Осаку.

Не в том дело, что лидеры современных государств, за исключением таких замечательных стран, как КНДР и Туркмении, стараются заниматься своим делом, а не радовать подданных столь глубокими прозрениями. И не в том, что его представления о либерализме находятся на уровне ниже самого примитивного. Откуда, например, он взял, что в рамках либеральной идеи «мигранты могут безнаказанно убивать, грабить и насиловать, потому что их права как мигрантов должны быть защищены»? Вообще, в нескольких фразах о либерализме он смог сказать массу такого, что за него становится неловко.

Важнее другое. Если либерализм – идея приоритета человеческой свободы – себя исчерпал, то что предлагается на замену? Путин не сказал об этом, но из реализующихся под его личным руководством политических практик, это достаточно понятно. Предлагается диктатура фашистского типа, примерно, такая, как была в свое время в Италии. Именно этот порядок установился в последние годы в России, именно его внедрение поддерживает, к стыду нашему, наша страна в различных странах Европы.

Георгий Кунадзе:

КОГДА ДИКТАТОР – ТРОЕЧНИК

Он не смыслит ни уха, ни рыла в идеях либерализма, провозглашающих незыблемость прав и индивидуальных свобод человека.

КОГДА ДИКТАТОР – ДЕМАГОГ

Он объявляет идеи либерализма устаревшими, ссылаясь на «провал» политики мультикультурализма.

КОГДА ДИКТАТОР НЕ СМОГ ДОБИТЬСЯ НИЧЕГО ПУТНОГО ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СВОЕГО ПРАВЛЕНИЯ

Он называет приверженцев идей либерализма высоколобыми бездельниками, не знающими жизни простых людей.

КОГДА ДИКТАТОР – ЛИЦЕМЕР

Он признает за идеями либерализма право на существование и не призывает к их искоренению.

КОГДА ДИКТАТОР – ДИКТАТОР

Он патологически ненавидит идеи либерализма, видя в них угрозу для своей власти.

КОГДА ДИКТАТОР УМЕН

Он предпочитает держать свои пещерные представления об идеях либерализма при себе.

Иван Преображенский:

Я не понимаю, зачем все цитируют мнение Владимира Путина о либерализме. Кроме прикладного внутриполитического значения, его мнение какое значение имеет? Он что, известный философ?

Мария Кувшинова:

великие мысли великих колхозников

Александр Коляндр:

Интервью Путна интересное, важное и программное.

Он даёт всем «контр-либеральным» политикам и людям себя и страну в виде того самого маяка, Города на холме и всего остального. Он приглашает разочарованных в свои объятия, обещая консерватизм, смешанную сильную экономику, национализм и национальные интересы.

И в этом Россия уже больше не Европа, как говорили четверть века. Россия национальное консервативное государство , тянущееся к Китаю.

Константин Калачёв:

Хорошая возможность вспомнить про рассуждения о либерализме других великих людей. Вот, например, либерал, атеист и философ Бертран Рассел писал, что "сущность либерализма состоит в попытке укрепить социальный порядок, который не основывался бы на иррациональных догмах, и обеспечить стабильность без введения ограничений больших, чем это необходимо для сохранения общества". Не понимал британец русской души. Не можем мы без иррациональных догм, принуждения и ограничений.

Андрей Медведев:



Вообще, неомарксист Иммануэль Валерстайн писал работу «После либерализма» в 93 году, обобщая свои же эссе за предыдущие несколько лет. И он делал вывод, что крах Восточного блока и СССР в равной степени означает и крах либерализма. И что миру стоит подумать, что же придет ему на смену.



Мы в России, в это время верили в либеральную идею, впрочем, в достаточно примитивной форме. Полагая, что свобода это сто сортов колбасы и прочее изобилие.



В это же время Фукуяма торжественно объявлял «конец истории» и победу либеральной идеологии в мире, неоконсерваторы в США провозглашали 21 век «Веком американского господства». Они ведь и правда были уверены, что иначе невозможно. А чей же он, 21 век?



И под флагом либерализма и универсальности американской демократии бомбили, захватывали, разрушали, делили мир. Строили свой внутренний корпоративный фашизм, с частными армиями, частными разведками, лоббистами, военными заказами, политиками, перетекающими в кресла СЕО корпораций, и назад в политику, с диктатурой ценностей меньшинства большинству. С фридманистскими представлениями о том, что «трагедия это всегда новые возможности».



А мы глядя на это поняли, что «либерализм» и правда, лишь завеса, камуфляж, морок. Поняли, отчасти на собственном, порой окровавленном, опыте. Но все же.

Где он ныне либерализм и свобода? Как западные демократии смогут экономически существовать без неоколониальных отношений с Азией и Африкой? Без фактически новой работорговли, когда на фабриках в Азии подростки делают для большой корпорации кроссовки за зарплату 1.75 USD в день. А в США кроссовки продают за 60 долларов.

Никак не смогут. Экономика рухнет. Потому никто, кроме Путина про изжитую идею либерализма, нескажет вслух. А остальные будут говорить о свободе, руке рынка, равных возможностях и прочей шелухе.



Стихотворение вспомнилось. Не моё. Но к месту.



Прибежали в хату дети,

Второпях зовут отца:

- Обманул нас Фукуяма,

Нет истории конца.

Андрей Починков:

Либерализм изжил себя не потому, что пришли мигранты или появился Путин.

Либерализм (в его классическом понимании) предлагает в качестве альтернативы плохому путину избирать хорошего путина. Когда этого почему-то не происходит, либералы начинают жаловаться на народ. Который им подсунули какие-то враги.

В итоге либералы отказываются от уинверсализма. И начинают говорить об "уникальной западной цивилизации". Которая при ближайшем рассмотрении усыхает до "англосаксонского мира". Где, очевидно, живет какой-то уникальный, правильный, хороший народ. Который не голосует за плохого путина.

Поэтому надо весь мир заселить уникальными англосаксами. Которые наведут правильный либеральный порядок.

А потом появляется какой-нибудь условный "Трамп" в самом сердце "уникального англосаксонского мира". И мир окончательно рушится. Для либералов.<...>

Классический либерализм - такая же история человеческой мысли, как сочинения Демокрита, Ксенофонта, Макиавелли, Конфуция, Августина, Аквината, Гоббса...

Для своего времени это было ново, свежо, полезно. Но быть сейчас классическим эпикурейцем или киником - признак эксцентричности.

Человеческая мысль не стоит на месте. Надо уметь отказываться от заблуждений классиков. И порождать новые идеи, адекватные времени.

Не забывая про универсальные законы. О которых забыли сегодняшние либералы

Сергей Абашин:

Я, конечно, прокомментирую высказывание преемника о том, что идея либерализма, иммиграции и открытых границ умерла.

Существует три реальности. Две из них в голове постаревшего вождя (неважно, сам он их придумал или выучил записки помощников). Одна реальность это якобы ошибка Меркель, которая решила пустить беженцев в Германию. Ошибка состояла в том, что канцлер решила действовать, максимально используя гражданские и государственные институты, пытаясь, не всегда успешно, легализовать миграцию и контролировать ее в правовом поле. Вторая реальность это молодец Трамп, который заявляет о необходимости более активных репрессивных мер против всех мигрантов вообще, постройки стены, более жёсткой визовой системы и депортации всех, кто в результате этих жёстких мер будет перемещаться в нелегальную сферу. Будет ли политика Трампа эффективнее политики Меркель мы не знаем, но в голове вождя он уже молодец за свою склонность к репрессиям и жесткости.

И есть третья реальность. Ее вождь не озвучивает, но она сложилась в десятилетия его уже бесконечного правления. Это насквозь коррумпированная система сверхэксплуатации мигрантов. Их никто не собирается легализовать и регулировать миграцию с помощью нормальных законов и институтов. Но их и никто по-настоящему не репрессирует, потому что это никому не выгодно и не нужно. Все просто наживаются за счёт мигрантов, все стараются с них что-то поиметь. Вот и вождь пытается поиметь себе политическую популярность за счёт мигрантофобии.

Маруся Климова:

Бог умер даже раньше, чем рок-н- ролл и либеральная идея… Но красота все равно спасет мир!

Александр Морозов:

кризис либерализма не потому что мигранты, а потому что главный редактор Financial Times публикует такие интервью с Путиным. Так что - да - признаки имеются.

Ещё из интересного стоит упомянуть вопрос о Скрипалях.

Стас Кувалдин:

Ответ по Скрипалям, конечно, самое худшее, что можно представить в разговоре с британским журналистом и аудиторией газеты:

"Всей этой шпионской возне цена 5 копеек. Зачем нам ставить под угрозу общие миллионные контракты. Оно того не стоит".

Разумеется, в качестве ответной реплики получил замечание о том, что "некоторые считают", что человеческая жизнь стоит больше 5 копеек (не потому что журналист настолько чувствиттельный, а просто потому чтоэто там прошито в качестве, как минимум базовой риторической установки). В ответ Путин с улыбкой предложил доказать, что Россия имеет к этому отношение. А потом твердо заявил, что предательство - худший поступок в мире, за которым обязательно должно следовать наказание.

То есть, с точки зрения британцев, он, по-моему, подписался под протоколом

Елена Яковлева:

По сути, это признание.

Аркадий Дунаев:

Ну вот, месье Вольдемар признал, что Скрипали - таки да, ибо "предательство - это страшное зло" (2 раза). Чепига+Мишкин хоть медали-то получили за сон в обнимку на единственной койке в клоповнике? Ох, плохо дело, когда дрезденский клубный завхоз в Джеймса Бонда играет. Чужими руками и жизнями. И он искренне не вьезжает, что смерть английской бомжихи - тоже смерть, не хуже его собственной. Советское воспитание и духовность.

Алексей Цветков:

"Вся эта возня...она, как говорят в России, и пяти копеек не стоит. Или пяти фунтов" -- сказал Его Президентское Величество во вчерашнем интервью The Financial Times. Как настоящему дервишу, аскету и бессеребреннику, парящему много выше презренных денег, нашему президенту всё равно, что пять копеек, что пять фунтов. Как человек гораздо более меркантильный, приземленный и неравнодушный к политэкономии, я, читая, сразу же зачем-то посчитал, что разница в стоимости между "пять копеек" и "пять фунтов" отличается в восемьсот раз. Это хорошо растянутое "или". А может быть название газеты меня повернуло в эту неправильную сторону. Президент конечно нас, простых людей, сильно идеализирует. По моим наблюдениям, и в России и в Британии вообще мало кто согласился бы, что "пять копеек" и "пять фунтов" это "или" т.е. примерно одно и тоже.

Сталингулаг:



Самое главное в интервью, которое Путин дал Financial Times, то, что оно совершенно никому не интересно. Об этом интервью написали лишь те, кто в силу своей профессии не мог этого не сделать. Ещё совсем недавно подобное общение с иностранными журналистами становилось событием, раньше президент России хотел что-то сказать миру, а сейчас нет, стандартный набор фраз: Трамп не очень, но в целом норм; Китай – наш друг, но непонятно, что с этой дружбой делать; предателей нужно наказывать, но Скрипаля не трогали; в Саратове так себе, зато в Сирии порядок навели; у вас мигрантов полно, а у нас мигрантов нет, есть братские народы; негатив от повышения НДС был, но это был позитивный негатив. Такая прямая линия, только без возможности попросить купить дров.

С последним комментарием согласиться сложно: интервью обсуждают, и оно вызывает самые полярные оценки.

Кирилл Шулика:

Вообще это интервью Путина FT войдет в историю. Оно бомбическое и про предательство, и про Скрипалей, и про Трампа, и про либералов. У меня ощущение, что ему по ночам Дугин с Прохановым по очереди читают свои тексты, чтобы лучше засыпалось.

Егор Алексеев:

Накануне встречи с Трампом "The Financial Times" опросила человека, называющего себя президентом России.

Пенсионер раздухарился не на шутку. Заверил, что в России олигархов нет, устроил выволочку Европе, похоронил либерализм, признался в попытке убийства.

Поговорил бы ещё, но подоспели санитары.

Егор Холмогоров:



Но если говорить чисто о политической философии - без вопроса «а что делается чтобы» - то интервью Путина FT прямо-таки вдохновляющее.



1. Путин - открытый сторонник русского воссоединения (по этому критерию я делю своих и чужих).



2. Путин рассматривает Россию как православную страну.



3. Четкое понимание неприемлемости миграционного потопа и нерешаемости этой проблемы на путях мультикультурализма.



4. Прагматический консерватизм в политической философии в целом.



5. Прагматический же антиглобализм.



Воплощения пока не касаемся, но по четкости оценок ВВП превосходит подавляющее большинство оппозиционных ему политиков.