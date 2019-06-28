Президенты США и России проводят переговоры в Осаке

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин проводят встречу на полях саммита "Большой двадцатки" (G-20) в японском городе Осака.
Ранее сегодня на саммите в Осаке президенты США и России пообщались "на ногах". Они обменялись несколькими фразами и вместе прошли на церемонию фотографирования с участниками встречи.
Представитель российского президента ранее рассказал, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности и региональные конфликты. В частности, ситуацию на Украине, в Сирии, на Корейском полуострове, в Афганистане и Венесуэле, а также "иранскую программу".
В первые минуты встречи Дональд Трамп сообщил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным вопросы торговли и разоружения. Трамп отметил, что рассчитывает на отличные результаты переговоров с российским коллегой.
Путин заявил, что считает встречу с Трампом в Осаке хорошей возможностью продолжить диалог после саммита в Хельсинки.
- Нынешняя встреча - первая после того, как в конце прошлого года Трамп отменил запланированные переговоры с Путиным на предыдущем саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе. Причиной стал инцидент с 24 украинскими моряками, захваченными российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма. С тех пор президенты лишь единожды разговаривали по телефону в мае этого года.
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- Первая полноформатная встреча Трампа и Путина состоялась в середине июля 2018 года в Хельсинки. Обе стороны тогда отметили, что переговоры пошли хорошо. В ноябре 2018 года раз лидеры двух стран коротко побеседовали в Париже на мероприятии в честь столетия со дня окончания Первой мировой войны.
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