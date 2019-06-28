Президенты США и России проводят переговоры в Осаке

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин проводят встречу на полях саммита "Большой двадцатки" (G-20) в японском городе Осака.

Ранее сегодня на саммите в Осаке президенты США и России пообщались "на ногах". Они обменялись несколькими фразами и вместе прошли на церемонию фотографирования с участниками встречи.

Представитель российского президента ранее рассказал, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности и региональные конфликты. В частности, ситуацию на Украине, в Сирии, на Корейском полуострове, в Афганистане и Венесуэле, а также "иранскую программу".

В первые минуты встречи Дональд Трамп сообщил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным вопросы торговли и разоружения. Трамп отметил, что рассчитывает на отличные результаты переговоров с российским коллегой.

Путин заявил, что считает встречу с Трампом в Осаке хорошей возможностью продолжить диалог после саммита в Хельсинки.