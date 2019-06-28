Общественное пространство "Яма" в Москве оградили забором

В центре Москвы огородили забором общественное пространство "Яма" на Хохловской площади. Как сообщает корреспондент "МБХ медиа", рабочие на месте рассказали, что планируется некий ремонт.

За прошедший месяц активисты прокремлевского движения "Лев против", которые выступают против курения и распития алкоголя в общественных местах, проводили в "Яме" так называемые рейды. Они вступали в конфликт с посетителями - отбирали алкогольные напитки, применяли перцовые баллончики, вызывали полицию. Один рейд закончился потасовкой. В результате сотрудники ОМОНа задержали 20 посетителей "Ямы".

Фонд "Общественный вердикт" попросил полицию и прокуратуру Москвы проверить действия участников движения "Лев против".

Там же на Хохловской площади действовал и подозреваемый в отравлении десятков москвичей Мурат Сабанов. Поданным The Village, он угощал прохожих отравленным напитком, а затем избивал или грабил. Некоторые из пострадавших впадали в кому.