Костыли для мозга. Эфир в 19:05

Как улучшить когнитивные способности с помощью стимуляторов во время сессии или экзаменов рассказывают выпускницы факультета социальных наук НИУ ВШЭ Лара Мищенко и Динара Хайруллина, профессор кафедры физиологии человека и животных Биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин и директор Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ Ирина Макарова.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, 29 июня в семь часов вечера.
Видео доступно после выхода программы в эфир
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