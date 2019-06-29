Костыли для мозга. Эфир в 19:05

Как улучшить когнитивные способности с помощью стимуляторов во время сессии или экзаменов рассказывают выпускницы факультета социальных наук НИУ ВШЭ Лара Мищенко и Динара Хайруллина, профессор кафедры физиологии человека и животных Биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин и директор Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ Ирина Макарова.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 29 июня в семь часов вечера.

Видео доступно после выхода программы в эфир