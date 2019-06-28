В Приангарье затоплены тысячи домов, есть погибшие

В Приангарье ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения, затопившего свыше двух тысяч жилых домов, а также больницы, школы и другие учреждения. Известно о гибели двух человек в одной из деревень Тулунского района. Власти утверждают, что семья погибла в результате несчастного случая при попытки эвакуироваться самостоятельно.

Разрушено более десяти мостов, из-за чего от сообщения отрезаны 18 населённых пунктов, сообщили изданию "Сибирь.Реалии" в правительстве Приангарья.

Самая сложная ситуация с наводнением сложилась в Тайшетском, Нижнеудинском и Тулунском районах области. По данным на утро пятницы, в 20 посёлках и городах Приангарья затопило более двух тысяч жилых домов, в которых проживают почти шесть тысяч человек. Из-за наводнения перекрыты почти два десятка дорог, включая федеральную трасса Р-255 "Сибирь".

​Из отдалённой Тофаларии на вертолётах эвакуировали 56 жителей посёлка Алыгджер, в том числе 36 детей. Третий вертолёт эвакуировал 21 жителя деревни Привольное. В Нижнеудинске, помимо тысячи домов, затопило три детсада, две школы и районную больницу, а одну усадьбу полностью унесло течением. Территория местного аэропорта, административные здания также ушли под воду. Кроме того, в Нижнеудинске пришлось отключить две электроподстанции, оставив без света 3,5 тысячи жилых домов. Запасы питьевой воды оценили в 4 тонны – на человека выдают не больше 2,5 литров в сутки, сообщают "Сибирь.Реалии".

Жители посёлка Соляная из-за наводнения вынуждены жить на крышах собственных домов. Они жалуются на отсутствие внимания со стороны властей и СМИ.

В ближайшее три дня МЧС прогнозирует сильные дожди и резкое повышение уровня воды на реках Уда, Ия, Ока и Бирюса. По словам спасателей, населённым пунктам в поймах этих рек грозит затопление.

Председатель областного правительства поручил министерству социального развития региона подготовить данные о людях, которые лишились имущества. Минстрою и министерству ЖКХ региона нужно будет обследовать подтопленные жилые дома и объекты соцкультбыта, чтобы определить объём восстановительных работ. После этого будут подготовлены документы для выплаты компенсаций пострадавшим из областного и федерального бюджетов. ​