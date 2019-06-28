Между Москвой и Петербургом задержали более 40 поездов

Более 20 пассажирских поездовдальнего следования и 13 пригородных электричек на Ленинградском направлении Октябрьской железной дорогибыли задержаны утром в пятницу из-за кражи полутора километров кабеля на подмосковной станции Сходня. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Задержка поездов, курсирующих между Москвой и Петербургом, составила от одного до двух с половиной часов. Девять пригородных поездов на участке Москва – Крюково были отменены.

Сбой в движении произошел около трёх часов ночи – перестали работать устройства сигнализации, централизации и блокировки станции. Ремонтные работы начались в шесть утра после того, как с Ярославского вокзала были доставлены 1700 метров нового кабеля, сообщает ТАСС.

Власти Московской области организовали автобусное движение по маршрутам пригородных поездов. После восстановления работы железной дороги пассажирам электричек предложили без доплат пересаживаться на скоростные поезда "Ласточка".