Дебаты демократов: Харрис обрушилась с резкой критикой на Байдена

На телеканале NBC вечером в четверг прошёл второй раунд дебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии. Из-за большого числа претендентов дебаты разделили на две части - часть кандидатов дискутировали вечером в среду, вторая часть - в четверг.

Именно в четверг перед публикой предстал нынешний лидер и фаворит борьбы за номинацию от демократов - бывший вице-президент Джо Байден, а также входящие, по опросам, в первую пятёрку Берни Сандерс, Камала Харрис и Джон Буттиджич.

Американская пресса отмечает, что оппоненты Байдена, которые в целом придерживаются более левых взгядов, подвергли бывшего вице-президента критике за его прежние позиции по ряду вопросов, в том числе за сотрудничество в Сенате со сторонниками сегрегации. Одним из наиболее ярких моментов дебатов стала дискуссия Байдена с темнокожей сенатором Камалой Харрис, которая рассказала о том, как сама в 1970-е годы, будучи школьницей, испытала на себе последствия расовой сегрегации - в то время как Байден уже заседал в Сенате.

Некоторые другие кандидаты также призывали 76-летнего Байдена "уступить дорогу молодым". Большинство комментаторов считают Харрис победительницей этого раунда дебатов.

В той части дебатов, которая состоялась в среду, большинство констатировало успех сенатора Элизабет Уоррен.

Всего в выборах участвует более 20 кандидатов от демократов - это рекорд. Первые праймериз пройдут только в начале 2020 года.