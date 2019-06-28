Дизайнер iPhone Джони Айв покидает Apple и создает свою компанию

Главный дизайнер Apple, британец сэр Джони Айв, покидает компанию, чтобы создать свою собственную. Об этом сообщает Би-би-си. Айв, который проектировал дизайн компьютеров, плееров iPod и телефонов iPhone, покинет свой пост к концу года.

По словам главы Apple Тима Кука, роль, которую сыграл Айв в развитии компании, невозможно переоценить. Уход Айва происходит на фоне грядущих перемен в Apple, так как инвесторы озабочены падающими продажами iPhone.

Айв возглавил отдел дизайна Apple в 1996 году, когда компания испытывала финансовые трудности. Уже через три года после того, как на рынке появился iMac её положение улучшилось.

Основатель Apple Стив Джобс как-то сказал, что если у него был "духовный партнер" в Apple, это был Джони Айв.

В 2012 году Айв был возведен в звание рыцаря королевой Елизаветой II.

Про его новую фирму LoveFrom известно мало. Она будет находиться в Калифорнии и, по сообщениям СМИ, сосредоточится на разработке так называемой "умной одежды", способной интерактивно взаимодействовать с окружающей средой. Apple станет одним из основных клиентов будущей компании Айва.