Мэй - Путину: нормализация отношений Британии и РФ сейчас невозможна

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Осаке (Япония) заявила, что нормализация отношений между двумя странами невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит "безответственные и дестабилизирующие действия", угрожающие Британии и её союзникам.
Об этом говорится в сообщении британской стороны о встречи Мэй и Путина в рамках саммита "Большой двадцатки" (G20). В нём также отмечено, что британский премьер заявила Путину о наличии "неопровержимых доказательств" российской причастности к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери в прошлом году. Мэй заявила перед встречей, что намерена поставить перед Путиным вопрос о привлечении к ответственности подозреваемых - предполагаемых сотрудников российских спецслужб Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.
Другими примерами неподобающего поведения России названы кибератаки и вмешательство в выборы в других странах.
Кроме того, Мэй призвала Путина способствовать деэскалации ситуации на Украине и не допустить наступления войск Башара Асада на сирийскую провинцию Идлиб. Мэй также заявила о готовности "безоговорочно выступать в защиту либеральной демократии" и прав человека, в том числе представителей ЛГБТ.
Российского комментария об итогах встречи пока нет. Накануне в интервью Financial Times Путин высказал предположение, что Тереза Мэй заинтересована в нормализации отношений с Россией. В интервью он также высказал мнение, что либеральная идея "устарела".
- Главной темой встречи мировых лидеров в Осаке будет состояние международной торговли, которая в последнее время сталкивается с протекционистскими ограничениями со стороны ряда стран, не исключая и Соединённые Штаты.
- Одно из самых ожидаемых событий саммита - переговоры президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Они запланированы на субботу. Обсуждаться будет "торговая война" между странами. Ожидается, что будет поднята и тема китайской корпорации Huawei, на работу которой в США в последнее время накладываются ограничения.
- В пятницу Трамп встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель, а также президентом России Владимиром Путиным. Особое внимание журналистов вызвала последняя встреча, которую Трамп даже сравнил с "вручением Оскара". Трамп заявил об "очень хороших отношениях" с Путиным. Глава МИД России Сергей Лавров оценил атмосферу встречи как конструктивную и указал на то, что стороны договорились обсуждать широкий спектр вопросов. Обсуждались различные темы - от Ирана до Украины, подробности переговоров, однако, не известны.
- Тереза Мэй ушал с поста лидера Консервативной партии и вскоре покинет пост премьер-министра Британии - после того, как консерваторы изберут нового лидера.
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