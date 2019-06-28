Подрывники в Генуе уничтожили остатки рухнувшего виадука Моранди

Подрывники в Генуе сегодня уничтожили остатки старого моста Моранди. В августе прошлого года виадук частично обрушился на высоте около 45 метров. Тогда погибли 43 человека.

Для того, чтобы снести старую конструкцию, специалисты использовали более полутонны взрывчатки.

А после сноса применили водные пушки - чтобы сократить объём пыли. Перед взрывами власти эвакуировали почти три с половиной тысячи людей. До вечера они пробудут в специальных центрах размещения. К этому времени экологи проведут замеры качества воздуха.

Виадук Моранди был построен в 60-е годы. Построить новый мост власти Генуи обещают уже в середине следующего года.