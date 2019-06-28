Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания "Героя Украины" троим ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС – Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову (посмертно).

Звание "Герой Украины" – государственная награда высшей степени. Тем, кто удостоился её за героический поступок, вручают орден "Золотая Звезда".

Ананенко, Беспалов и Баранов во время ликвидации последствий аварии на ЧАЭС спускались в радиоактивную воду под 4-м реактором чтобы открыть запорные краны. Это позволило избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, который мог привести к повторному взрыву.

26 апреля 2018 года предыдущий президент Украины Пётр Порошенко удостоил Ананенко, Беспалова и Баранова ордена "За мужество" III степени.