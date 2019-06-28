Затопленную дорогу к аэропорту Шереметьево перекрыла полиция

Дорогу в Московский аэропорт Шереметьево затопило из-за продолжающихся ливней. Подъездные пути перекрыты сотрудниками дорожной полиции, последствия случившегося ликвидируют коммунальные службы. В Министерстве транспорта рекомендуют использовать объездные пути и поезда "Аэроэкспресс".

Сообщается, что движение затруднено на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу, а также на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. В социальных сетях появляются видеозаписи с машинами, погрузившимися в воду почти по дверную ручку, и людьми, переходящими улицу вброд.

Точная причина подтопления будет выявлена после обследования ливневой канализации, заявляют в Минтрансе.