Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Власти Болгарии предлагают лишить гражданства трёх россиян

Генеральный прокурор Болгарии

Смотреть комментарии

Генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров предложил лишить болгарского гражданства четырёх уроженцев других государств, которые получили болгарские паспорта как инвесторы.

Речь идёт о гражданине Казахстана и трёх гражданах России. О двух из них ранее публиковала расследование Болгарская служба Радио Свобода. Это казахстанец Каир Рахимов и россиянка Галина Улютина.

Рахимов получил болгарский паспорт, несмотря на то, что был осуждён в Казахстане за отмывание денег.

Улютина - жена первого заместителя председателя правления банка ВТБ Юлия Соловьёва. Прокуратура Болгарии заявляет, что она получила паспорт страны под обязательства крупных инвестиций в экономику Болгарии, однако не исполнила своих обязательств. После расследования об Улютиной премьер Болгарии Бойко Борисов распорядился проверить все случаи предоставления гражданства зарубежным инвесторам - более 40 тысяч.

Сообщается, что прокуратура также просит лишить гражданства россиян Сергея Дружинина и Владислава Левицкого.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG