Власти Болгарии предлагают лишить гражданства трёх россиян

Генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров предложил лишить болгарского гражданства четырёх уроженцев других государств, которые получили болгарские паспорта как инвесторы.

Речь идёт о гражданине Казахстана и трёх гражданах России. О двух из них ранее публиковала расследование Болгарская служба Радио Свобода. Это казахстанец Каир Рахимов и россиянка Галина Улютина.

Рахимов получил болгарский паспорт, несмотря на то, что был осуждён в Казахстане за отмывание денег.

Улютина - жена первого заместителя председателя правления банка ВТБ Юлия Соловьёва. Прокуратура Болгарии заявляет, что она получила паспорт страны под обязательства крупных инвестиций в экономику Болгарии, однако не исполнила своих обязательств. После расследования об Улютиной премьер Болгарии Бойко Борисов распорядился проверить все случаи предоставления гражданства зарубежным инвесторам - более 40 тысяч.

Сообщается, что прокуратура также просит лишить гражданства россиян Сергея Дружинина и Владислава Левицкого.