Жителя посёлка Авнюга оштрафовали за пост о непристёгнутом Путине

Жителя посёлка Авнюга в Архангельской области оштрафовали на 15 тысяч рублей за пост с критикой президента России Владимира Путина, едущего на КАМАЗе по Крымскому мосту. Георгия Миняева признали виновным в неуважении к власти, сообщает издание 29.ru.

Утверждается, что поводом послужил комментарий под роликом, в котором глава государства управляет грузовиком. Миняева разозлило то, что президент не пристегнулся ремнём безопасности. Комментируя публикацию, он использовал слово "дебилоид".

"Разозлился в тот раз, потому что у нас тут гаишники сильно докапывались за каждую мелочь, а для власть имущих эти законы не писаны", – заявил журналистам Георгий Миняев. Он также связал своё преследование с участием в антимусорном протесте в Шиесе.

"Медуза" отмечает, что Миняев разместил свой комментарий в мае 2018 года, почти за год до вступления в силу закона об оскорблении власти. Сейчас он удален родственниками обвиняемого.